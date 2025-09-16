Ричмонд
Россиянам напомнили об уголовной ответственности за неправильно выброшенный мусор

Россиянам грозит штраф либо уголовная ответственность за выброшенный мимо урны мусор. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Россиянам грозит штраф либо уголовная ответственность за выброшенный мимо урны мусор. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, штраф за выброс мусора мимо урны составляет от двух до трех тысяч рублей. При повторном нарушении сумма может вырасти и составить от трех до пяти тысяч рублей.

Более того, в случае, если выброшенный мусор навредил здоровью людей или состоянию окружающей среды, штраф увеличится до пяти-семи тысяч рублей.

Также если на месте выброса организовалась несанкционированная свалка, гражданину грозит штраф 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет.

— Если же в течение года человек снова будет пойман на аналогичном поступке, то могут применить вторую часть статьи 8.2 КоАП. — отметил Бондарь в беседе с News.ru.

В Госдуме предложили штрафовать людей и организации за кормление бездомных животных и воспрепятствование их отлову. Новые нормы были рассмотрены на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, нацеленного на защиту граждан от бездомных животных.

Ранее появилась информация о том, что за кормление голубей у подъездов может грозить штраф в сотни тысяч рублей. В обосновании говорила о нормах, касающихся нарушений правил обращения с отходами. Однако общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь опроверг эти данные.