Россиянам напомнили об уголовной ответственности за неправильно выброшенный мусор

Россиянам грозит штраф либо уголовная ответственность за выброшенный мимо урны мусор. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, штраф за выброс мусора мимо урны составляет от двух до трех тысяч рублей. При повторном нарушении сумма может вырасти и составить от трех до пяти тысяч рублей.
Более того, в случае, если выброшенный мусор навредил здоровью людей или состоянию окружающей среды, штраф увеличится до пяти-семи тысяч рублей.
Также если на месте выброса организовалась несанкционированная свалка, гражданину грозит штраф 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет.
— Если же в течение года человек снова будет пойман на аналогичном поступке, то могут применить вторую часть статьи 8.2 КоАП. — отметил Бондарь в беседе с News.ru.
В Госдуме предложили штрафовать людей и организации за кормление бездомных животных и воспрепятствование их отлову. Новые нормы были рассмотрены на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, нацеленного на защиту граждан от бездомных животных.
Ранее появилась информация о том, что за кормление голубей у подъездов может грозить штраф в сотни тысяч рублей. В обосновании говорила о нормах, касающихся нарушений правил обращения с отходами. Однако общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь опроверг эти данные.