Трамп подал иск о клевете против NYT на 15 млрд долларов во Флориде

Суть разбирательств заключается в том, что Трамп счел клеветой в отношении него самого и его семьи заявления, которыми бросались журналисты, пытаясь поддержать его соперницу на президентских выборах 2024 года Камалу Харрис, которая занимала в ту пору пост вице-президента США.