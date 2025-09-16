Трамп подал иск о клевете против NYT на 15 млрд долларов во Флориде

Получила продолжение история с разборками американского президента Дональда Трампа со СМИ, поддерживающими Демпартию США. Накануне глава Белого дома в соцсети Truth Social оповестил американцев о том, что он подал иск о клевете на 15 млрд долларов против газеты The New York Times.
По словам президента США, The New York Times — это «рупор леворадикальной Демократической партии» и «одна из худших газет страны». Он уточнил, что сумма иска составляет 15 млрд долларов.
Суть разбирательств заключается в том, что Трамп счел клеветой в отношении него самого и его семьи заявления, которыми бросались журналисты, пытаясь поддержать его соперницу на президентских выборах 2024 года Камалу Харрис, которая занимала в ту пору пост вице-президента США.
В начале сентября Федеральный апелляционный суд США в понедельник подтвердил решение жюри, обязавшее президента Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл.
В июле этого года Дональд Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов против The Wall Street Journal и медиамагната Руперта Мердока из-за публикации в американской газете о непристойном подарке, который нынешний президент США якобы отправил сутенеру-педофилу Джеффри Эпштейну в 2003 году в знак их дружбы.