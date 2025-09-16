Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подал иск о клевете против NYT на 15 млрд долларов во Флориде

Дональд Трамп начал судиться с изданием The New York Times.

Источник: Комсомольская правда

Получила продолжение история с разборками американского президента Дональда Трампа со СМИ, поддерживающими Демпартию США. Накануне глава Белого дома в соцсети Truth Social оповестил американцев о том, что он подал иск о клевете на 15 млрд долларов против газеты The New York Times.

По словам президента США, The New York Times — это «рупор леворадикальной Демократической партии» и «одна из худших газет страны». Он уточнил, что сумма иска составляет 15 млрд долларов.

Суть разбирательств заключается в том, что Трамп счел клеветой в отношении него самого и его семьи заявления, которыми бросались журналисты, пытаясь поддержать его соперницу на президентских выборах 2024 года Камалу Харрис, которая занимала в ту пору пост вице-президента США.

В начале сентября Федеральный апелляционный суд США в понедельник подтвердил решение жюри, обязавшее президента Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл.

В июле этого года Дональд Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов против The Wall Street Journal и медиамагната Руперта Мердока из-за публикации в американской газете о непристойном подарке, который нынешний президент США якобы отправил сутенеру-педофилу Джеффри Эпштейну в 2003 году в знак их дружбы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше