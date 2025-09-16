Эксперт назвала четыре причины отсутствия оргазма у женщин

Есть четыре причины, из-за которых женщины не могут достичь оргазма. О них в беседе с изданием Metropoles рассказала сексолог Ана Паула Насименто.
По словам эксперта, оргазм чаще всего отсутствует из-за недостаточной стимуляции клитора. Поэтому мужчинам стоит уделять этому особое внимание.
Вторая причина — отсутствие диалога с партнером. Последнему иногда необходимо подсказать или рассказать о том, что доставляет женщине удовольствие. Насименто также отметила важность долгой прелюдии, которая помогает достичь оргазма.
Последней причиной сексолог назвала отсутствие разнообразия при выборе поз. Партнерам нужно постоянно искать такие положения, которые способствуют контакту с клитором, передает газета.
