Ночью над Ростовской областью уничтожили 11 вражеских дронов

В ночь с 15 на 16 сентября над Ростовской областью было сбито 11 вражеских БПЛА. Об этом сообщает минобороны России.
Силы ПВО перехватили и уничтожили вражеские дроны в пяти районах Ростовской области: в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском. В последнем, вблизи хутора Солонцовский загорелась сухая трава. Пожар быстро ликвидировали.
— Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — написал в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
Всего за ночь дежурные средства ПВО сбили 87 украинских беспилотников самолетного типа: 18 — над Ставропольским краем, 30 — над Курской областью, 10 — над Брянской, 5 — над Тульской, 4 — над Рязанской, 3 — над Крымом, по два — над Волгоградской и Воронежской, по одному — над Нижегородской областью и акваторией Черного моря.