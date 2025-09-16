Ричмонд
Как победить шум: житель Ферганы добился закрытия автомойки рядом со своим домом

Vaib.uz (Узбекистан. 16 сентября). В последние годы одной из главных проблем для жителей городов Узбекистана становится всё возрастающий уровень шума, который мешает не только отдыхать, но и просто нормально спать. Круглосуточно гремят стройки, по улицам гоняют байкеры и автогонщики, а предприимчивые соседи нередко открывают цеха и автомойки прямо под вашими окнами. Всё это делает жизнь в городе настоящим испытанием для нервной системы, а бороться с шумом оказывается не так уж просто.

Источник: Vaib.Uz

Однако выход всё же есть. Житель Ферганской области показал пример, как можно защитить свои права на тишину и покой. Он обратился к омбудсмену с жалобой: буквально за стеной его дома открыли автомойку, из-за чего шум не прекращался ни днём, ни ночью.

Право человека на жизнь в спокойной и тихой среде закреплено в числе основных. Согласно медицинским исследованиям, длительное воздействие шума приводит у взрослых к расстройствам нервной системы, повышению давления и риску сердечно-сосудистых заболеваний. У детей — к нарушениям сна, ухудшению концентрации и памяти. Именно поэтому в законодательстве чётко определены допустимые уровни шума в жилых зонах.

Согласно постановлению Минздрава Узбекистана, уровень шума в жилых комнатах и спальнях не должен превышать 55 дБ (децибел). После обращения жителя Ферганской области специалисты Санэпидемнадзора провели замеры и зафиксировали уровень шума в его доме на отметке 57−63 дБ, что превышает допустимые нормы и подтвердило обоснованность жалобы.

В ходе проверки выяснилось и другое нарушение — владелец автомойки не соблюдал правила охраны водных ресурсов. За это Управление по охране экологии и окружающей среды привлекло предпринимателя к ответственности по части 1 статьи 72 Административного кодекса.

По итогам проверки деятельность автомойки была прекращена. Сейчас ведутся работы по её переносу в другое место.

Этот кейс показывает: бороться за право на тишину можно и нужно. Только так можно вернуть себе здоровый сон и нормальные условия для жизни даже в большом городе.