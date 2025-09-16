Как победить шум: житель Ферганы добился закрытия автомойки рядом со своим домом

Vaib.uz (Узбекистан. 16 сентября). В последние годы одной из главных проблем для жителей городов Узбекистана становится всё возрастающий уровень шума, который мешает не только отдыхать, но и просто нормально спать. Круглосуточно гремят стройки, по улицам гоняют байкеры и автогонщики, а предприимчивые соседи нередко открывают цеха и автомойки прямо под вашими окнами. Всё это делает жизнь в городе настоящим испытанием для нервной системы, а бороться с шумом оказывается не так уж просто.