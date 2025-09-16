Жители Прикамья пожаловались на отсутствие учителей-предметников в школе

«Ребёнок в седьмом классе. У нас нет алгебры, нет геометрии вообще. Это как? Директор вообще ничего не предпринимает. Он нам сказал, что жилья для учителей нет. Старшие классы, экзамены впереди, и нет основных предметов», — возмущается жительница посёлка в беседе с сайтом perm.aif.ru.