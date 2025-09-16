Жители Прикамья пожаловались на отсутствие учителей-предметников в школе

Отсутствие учителей-предметников в школе Пермского края возмущает родителей учеников, сообщила мама одного из детей сайту perm.aif.ru.
Родители учеников старшей школы в посёлке Уральском Нытвенского округа сообщили о том, что их детей не обучают алгебре, геометрии и химии из-за того, что нет педагогов. Преподаватель прошлого года ушла на пенсию, заменить её оказалось некем. Но, по словам одной из мам, директор отчиталась в полной укомплектованности учреждения.
«Ребёнок в седьмом классе. У нас нет алгебры, нет геометрии вообще. Это как? Директор вообще ничего не предпринимает. Он нам сказал, что жилья для учителей нет. Старшие классы, экзамены впереди, и нет основных предметов», — возмущается жительница посёлка в беседе с сайтом perm.aif.ru.
Как рассказала женщина, в школе учатся дети с 5 по 11 класс в нескольких параллелях по 25 человек. Это больше ста школьников остались без учителей. Родителям приходится нанимать репетиторов на весь курс.
Сайт perm.aif.ru запросил комментарий о ситуации в Министерстве образования Пермского края. Ответ ведомства мы опубликуем позже.