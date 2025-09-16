Жительница Владивостока стала Миссис Европа — 2025

Финальный этап прошёл в Болгарии 14 сентября, об этом сообщили российские организаторы. Второй год подряд Россия сохраняет звание «Миссис Европа».
Первая из Дальнего Востока.
Женщине запретили выступать с лентой «Россия».
«Ввиду политической ситуации Анастасия представила “Дальний Восток” и впервые из этого региона добилась триумфа в конкурсе столь высокого уровня», — сообщили организаторы.
Девушке 31 год, и она работает визажистом во Владивостоке, совместно с мужем воспитывает восьмилетнего сына и активно участвует в благотворительных проектах. В 2025 году она выиграла конкурс «Миссис Владивосток», а затем получила титул «Первая вице‑миссис Россия‑Европа» на национальном этапе.
Одна в другой стране, но с огромной поддержкой за плечами.
«Хотя я находилась в Софии одна, без команды поддержки, и из‑за политических соображений не могла выйти под флагом “Россия”, я ощущала поддержку Родины и гордость за неё. Именно это придало мне сил для победы. Дорога к победе была долгой и требовала усилий, но она того стоила — я возвращаюсь домой, во Владивосток, уже с титулом “Миссис Европа”, — поделилась Анастасия Белик.
Конкурс «Миссис Европа — 2025» проходил в Софии в Болгарии с 10 по 14 сентября. В нём участвовали представительницы стран Европы, в том числе государства‑члены ЕС, а также Турция, Сербия, Черногория и Украина, возрастом от 22 до 43 лет.
Хотела победить собственные страхи.
«За мной стояла вся моя страна. Каждый день — не просто выступление, а рассказ о Родине, её богатой культуре и сильном характере. Это был момент исключительной концентрации и полной самоотдачи. Я шла не ради победы над другими, а чтобы победить собственные страхи и сомнения», — рассказала Анастасия.
«До сих пор по коже бегут мурашки. Получить этот титул — словно воплотить мечту. Это свидетельство того, что материнство открывает новые горизонты, а не закрывает их», — добавила победительница международного конкурса красоты «Миссис Европа‑2025».
Напомним, что в прошлом году в этом же конкурсе победила жительница Казани Динара Саляхова, получив титул «Миссис Европа - 2024». Финал прошёл в Болгарии, в нём участвовали 25 участниц. Российская представительница также увенчалась наградами в двух дополнительных номинациях — «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».
Конкурс «Миссис мира» основан в 1985 году на базе старейшего в мире конкурса красоты «Миссис Америка». Он проводится в разных странах: в 2006‑м году прошёл в Санкт‑Петербурге, в 2007‑м — в Сочи, в 2008‑м — в Калининграде.