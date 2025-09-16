Жительница Владивостока стала Миссис Европа — 2025

«Хотя я находилась в Софии одна, без команды поддержки, и из‑за политических соображений не могла выйти под флагом “Россия”, я ощущала поддержку Родины и гордость за неё. Именно это придало мне сил для победы. Дорога к победе была долгой и требовала усилий, но она того стоила — я возвращаюсь домой, во Владивосток, уже с титулом “Миссис Европа”, — поделилась Анастасия Белик.