В Иркутской области 568 семей получили остаток маткапитала

— Эта выплата не зависит от возраста ребенка или доходов семьи. Родители могут использовать деньги на любые нужды, — пояснил управляющий Отделением Соцфонда по Иркутской области Алексей Макаров. — Узнать точный остаток по сертификату можно в личном кабинете на портале госуслуг, заказав выписку в разделе «Справки и выписки».