В Иркутской области 568 семей получили остаток маткапитала

Родители могут использовать деньги на любые нужды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала 2025 года в Иркутской области 568 семей воспользовались правом получить остаток материнского капитала, если на счету оставалось не более 10 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда, общая сумма выплат составила около 2,7 миллиона рублей.

— Эта выплата не зависит от возраста ребенка или доходов семьи. Родители могут использовать деньги на любые нужды, — пояснил управляющий Отделением Соцфонда по Иркутской области Алексей Макаров. — Узнать точный остаток по сертификату можно в личном кабинете на портале госуслуг, заказав выписку в разделе «Справки и выписки».

Для получения выплаты владельцу сертификата достаточно подать заявление через госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда. Решение принимается в течение 5 рабочих дней, после чего деньги переводятся на указанный банковский счет. Напомним, что основной материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию детей-инвалидов.

