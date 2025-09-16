Ричмонд
Гладков освободил от должности главу Ракитянского района Анатолия Климова

Анатолий Климов возглавлял Ракитянский район с 24 января 2019 года.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что освободил от должности главу Ракитянского района Анатолия Климова. Об этом глава региона написал во вторник, 16 сентября, в мессенджере Max.

«Анатолий Викторович Климов освобожден от должности главы Ракитянского района», — рассказал белгородский губернатор.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона, к Анатолию Климову были претензии по организации работы почти по всем направлениям, начиная от взаимодействия с жителями района и заканчивая срывами сроков на объектах по национальным проектам.

Напомним, должность главы Ракитянского района Анатолий Климов занимал с 24 января 2019 года.

Ранее стало известно, что в отставку подал мэр Красноярска Владислав Логинов. Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 180 млн рублей.