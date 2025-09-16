Гладков освободил от должности главу Ракитянского района Анатолия Климова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что освободил от должности главу Ракитянского района Анатолия Климова. Об этом глава региона написал во вторник, 16 сентября, в мессенджере Max.
«Анатолий Викторович Климов освобожден от должности главы Ракитянского района», — рассказал белгородский губернатор.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона, к Анатолию Климову были претензии по организации работы почти по всем направлениям, начиная от взаимодействия с жителями района и заканчивая срывами сроков на объектах по национальным проектам.
Напомним, должность главы Ракитянского района Анатолий Климов занимал с 24 января 2019 года.
