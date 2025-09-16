Блестящий обитатель тропических вод: тигровые каури поселились в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме появились новые обитатели — брюхоногие моллюски тигровые каури (Cypraea tigris). Маленькие, но крепкие животные стали обитателями экспозиции «Микромир». Обитают тигровые каури в тропических водах Индийского и Тихого океанов на глубине до 40 метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе научно-образовательного комплекса.
Каури питаются как морскими беспозвоночными и падалью, так и водорослями. Размер их раковины доходит до 153 мм, а её внешний вид отличается особым блеском. Всё дело в том, что каури в состоянии покоя выпускают наружу свою мантию. Ею они обволакивают раковину, закрывая большую ее часть. Благодаря этому она не теряет своего блеска.
«Крупные рыбы-бабочки, проплывая мимо каури, любят “похулиганить”, отщипывая на ходу маленькие кусочки мантии и беспокоя моллюска, но нанести значительный ущерб ему они не могут. Взрослые тигровые каури почти не имеют естественных врагов из-за крепости своей раковины. Её, как говорится, можно разбить только молотком», — рассказал главный специалист отдела содержания экзотических гидробионтов Вячеслав Рубан.
Напомним, стая из двух сотен ярких и активных рыбок под названием тетра Косты (Moenkhausia costae) поселилась в экспозиции «Тропический лес» Приморского океанариума. Эти миниатюрные рыбки, длиной всего до 6 см, известны своим мирным характером и стайным образом жизни.
Кроме того, необычный тропический обитатель — морское яблоко (Pseudocolochirus violaceus) — недавно пополнил коллекцию Приморского океанариума. Это ярко окрашенное животное принадлежит к семейству голотурий, широко известных как «морские огурцы», и является ближайшим родственником знаменитого трепанга.
Также в Приморском океанариуме появился новый обитатель — редкая и эффектно окрашенная рыба дендрохир-зебра (лат. Dendrochirus zebra), также известная как карликовая львиная скорпена. Этот представитель семейства скорпеновых привлекает внимание яркой полосатой окраской, крупными веерообразными грудными плавниками и ядовитыми шипами на спинном плавнике.