Блестящий обитатель тропических вод: тигровые каури поселились в Приморском океанариуме

Каури питаются как морскими беспозвоночными и падалью, так и водорослями. Размер их раковины доходит до 153 мм, а её внешний вид отличается особым блеском. Всё дело в том, что каури в состоянии покоя выпускают наружу свою мантию. Ею они обволакивают раковину, закрывая большую ее часть. Благодаря этому она не теряет своего блеска.