16 сентября Землю накроет сильнейшая магнитная буря

По данным Meteoagent и Британской геологической службы, во вторник, 16 сентября, Землю накроет мощная геомагнитная буря с К-индексом 5,3. Причиной стало воздействие высокоскоростного потока от крупной трансэкваториальной корональной дыры, который поступил на протяжении
Учёные отмечают, что из-за размеров этой дыры и её повторного проявления уровень геомагнитной активности достигнет штормовых значений. Возмущения магнитного поля продлятся около двух суток и будут ощутимы не только для метеочувствительных людей.
Даже те, кто обычно не реагирует на погодные колебания, могут почувствовать недомогание. Среди возможных симптомов врачи называют головные боли, скачки артериального давления, слабость, нарушения сна. Кроме того, возможны эмоциональные изменения: повышенная раздражительность, тревожность и даже склонность к пессимизму.
Эксперты советуют в такие дни беречь здоровье, снизить физическую нагрузку, отказаться от переедания и алкоголя, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.