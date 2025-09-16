16 сентября Землю накроет сильнейшая магнитная буря

Даже те, кто обычно не реагирует на погодные колебания, могут почувствовать недомогание. Среди возможных симптомов врачи называют головные боли, скачки артериального давления, слабость, нарушения сна. Кроме того, возможны эмоциональные изменения: повышенная раздражительность, тревожность и даже склонность к пессимизму.