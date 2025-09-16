В трех районах Челябинска готовятся к «озеленению» воды из крана

Если из вашего крана вдруг потекла зелёная жидкость, это очень нехороший знак. Возможно, есть проблема с бойлером или трубами. Если вода в доме стала зелёной или на улице вы заметили зелёное водяное пятно, обратитесь в управляющую компанию или АО «УСТЭК-Челябинск», например, позвонив по номеру 246−40−00. Ваша мгновенная реакция может помочь быстро отыскать проблемный участок и устранить неполадки.