В трех районах Челябинска готовятся к «озеленению» воды из крана

В Челябинске продолжаются испытания теплоносителя. Первый их этап завершился — сегодня стартует второй. В пресс-службе администрации города подтвердили, что специальный зелёный краситель добавят в теплосети Ленинского, Советского и Центрального районов. Судя по предоставленным схемам, он может появиться и в Тракторозаводском районе, так что будьте внимательны.
Напомним, что уранин — вещество органическое. Сам по себе он безопасен для употребления, но его добавляют не в проточную воду, а в теплоноситель, который пить нельзя.
Если из вашего крана вдруг потекла зелёная жидкость, это очень нехороший знак. Возможно, есть проблема с бойлером или трубами. Если вода в доме стала зелёной или на улице вы заметили зелёное водяное пятно, обратитесь в управляющую компанию или АО «УСТЭК-Челябинск», например, позвонив по номеру 246−40−00. Ваша мгновенная реакция может помочь быстро отыскать проблемный участок и устранить неполадки.