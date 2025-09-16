Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех районах Челябинска готовятся к «озеленению» воды из крана

В Челябинске продолжаются испытания теплоносителя.

Источник: МК.RU Челябинск

В Челябинске продолжаются испытания теплоносителя. Первый их этап завершился — сегодня стартует второй. В пресс-службе администрации города подтвердили, что специальный зелёный краситель добавят в теплосети Ленинского, Советского и Центрального районов. Судя по предоставленным схемам, он может появиться и в Тракторозаводском районе, так что будьте внимательны.

Напомним, что уранин — вещество органическое. Сам по себе он безопасен для употребления, но его добавляют не в проточную воду, а в теплоноситель, который пить нельзя.

Если из вашего крана вдруг потекла зелёная жидкость, это очень нехороший знак. Возможно, есть проблема с бойлером или трубами. Если вода в доме стала зелёной или на улице вы заметили зелёное водяное пятно, обратитесь в управляющую компанию или АО «УСТЭК-Челябинск», например, позвонив по номеру 246−40−00. Ваша мгновенная реакция может помочь быстро отыскать проблемный участок и устранить неполадки.