MWM: Запад обеспокоен возможностями российской подлодки «Ясень-М»

На Западе отреагировали на запуски в Арктике крылатых ракет атомной подводной лодкой класса «Ясень-М» «Архангельск» в рамках продолжающихся военных учений «Запад-2025». Своей обеспокоенностью относительно возможностей российской подводной лодки поделилось американское издание Military Watch Magazine.
Издание напомнило, что в западной прессе «Ясень-М» уже окрестили «самой смертоносной подводной лодкой в мире». Поскольку после модернизации она значительно улучшила свои возможности в сравнении с предыдущими российскими ударными подводными лодками.
Этот класс лодок оснащен высокоточным оружием и передовыми возможностями навигации, связи и гидроакустики. Ракетные возможности кораблей значительно улучшились после того, как в корабль были интегрированы гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».
Теперь дальность поражения ракеты составляет одну тысячу километров. А ее маневренность делает «Цирконы» особенно сложными для перехвата, резюмирует издание.
Ранее сообщалось, что атомным подводным лодкам класса «Ясень-М» являются кошмаром для американцев. Они вооружены новейшим гиперзвуковым оружием, таким как ракета «Циркон». А российские атомные подводные лодки класса «Ясень-Б» считаются одними из самых тихих в мире, что позволяет им скрытно перемещаться на большие расстояния и успешно проводить атаки.