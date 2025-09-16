Священники рассказали, как молитвы помогают душам усопших

Представители Русской православной церкви отмечают, что смерть для верующего не является окончанием жизни, а становится переходом к новому состоянию. Душа после ухода из земной жизни вступает в иной порядок бытия, где привычные категории времени и пространства уже не имеют значения.
На этом пути наступает момент встречи с Богом, когда земное время сменяется вечностью. В этот период человек ясно осознает свои поступки и сталкивается с последствиями грехов.
Затем следует Божий суд, на котором определяется дальнейший путь души и место ее пребывания до наступления Страшного суда.
Особое значение в православии придается первым сорока дням после смерти. Именно в этот период молитвы родных и близких могут оказать важную поддержку душе и повлиять на ее участь, передает «МедиаПоток».
Священник РПЦ Александр Овчаренко рассказал, как на самом деле проходит встреча с душами близких после смерти. Он отметил, что вопрос жизни и смерти всегда волновал людей, и многие не боятся умирать, желая встретиться с близкими на том свете.