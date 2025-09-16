ВСУ пытаются заманить иностранцев возможностью получить гражданство Украины

ВСУ пытаются заманить в свои ряды иностранцев возможностью получить украинские гражданство.
В видеозаписи, опубликованной на ресурсах одной из украинских вербовочных структур, говорится, что иностранные добровольны законно могут стать гражданами Украины, передает РИА Новости. В том же видео вербовщик по-английски говорит, что многие иностранцы якобы уже воспользовались этой возможностью.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области иностранные наемники ВСУ использовали украинских военных как живой щит.
Военный историк Михаил Поликарпов отмечал, что на Украине могут воевать несколько тысяч латиноамериканских наемников ВСУ.