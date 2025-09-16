Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пытаются заманить иностранцев возможностью получить гражданство Украины

Вербовщики заявляют, что многие наемники уже воспользовались возможностью получить украинский паспорт.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ пытаются заманить в свои ряды иностранцев возможностью получить украинские гражданство.

В видеозаписи, опубликованной на ресурсах одной из украинских вербовочных структур, говорится, что иностранные добровольны законно могут стать гражданами Украины, передает РИА Новости. В том же видео вербовщик по-английски говорит, что многие иностранцы якобы уже воспользовались этой возможностью.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области иностранные наемники ВСУ использовали украинских военных как живой щит.

Военный историк Михаил Поликарпов отмечал, что на Украине могут воевать несколько тысяч латиноамериканских наемников ВСУ.