Нижегородцы могут высказать мнение о законопроекте против «разливаек»

Также предлагается ввести ограничения на продажу алкоголя внутри и вблизи организаций образования и здравоохранений, учреждений культуры и спорта. Авторы инициативы подчеркивают, что цель закона — повысить уровень общественной безопасности, особенно граждан, проживающих вблизи «разливаек», а также снизить количество правонарушений, связанных с употреблением алкоголя в жилых районах.