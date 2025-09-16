Ричмонд
Нижегородцы могут высказать мнение о законопроекте против «разливаек»

Законопроект о запрете «разливаек» в жилых домах и рядом с социальными объектами проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Публичные консультации по документу проходят с 15 сентября по 16 октября 2025 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, проект закона был внесён в Законодательное собрание Нижегородской области фракцией КПРФ.

Согласно проекту, планируется ограничить розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, в многоквартирных жилых домах, общежитиях и возле них, а также около розничных рынков, вокзалов, аэропортов, производственных стратегических объектов.

Также предлагается ввести ограничения на продажу алкоголя внутри и вблизи организаций образования и здравоохранений, учреждений культуры и спорта. Авторы инициативы подчеркивают, что цель закона — повысить уровень общественной безопасности, особенно граждан, проживающих вблизи «разливаек», а также снизить количество правонарушений, связанных с употреблением алкоголя в жилых районах.

По их мнению, принятие закона позволит улучшить демографическую ситуацию и снизить риски для жизни и здоровья граждан.

Жители региона могут оставить свои предложения и замечания на официальном портале нормативных правовых актов в течение срока публичных консультаций.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области продолжает работать над законопроектом, который ограничивает продажу алкоголя в регионе.

