О вернувшемся с МКС назаровском космонавте снимут документальный фильм

Параллельно поддержку получат еще три проекта: фильм о художнике Андрее Поздееве к его 100-летию, картина о сельской школе в деревне Жеблахты Ермаковского района и лента о национальном парке «Столбы». Всего на конкурс было подано 19 заявок.