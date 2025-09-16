Ричмонд
О вернувшемся с МКС назаровском космонавте снимут документальный фильм

Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков, недавно вернувшийся с МКС, станет главным героем документального фильма.

Источник: Роскосмос

Проект «Кирилл в космосе. История космонавта из Назарово» режиссера Михаила Мерзликина получил грант от министерства культуры Красноярского края, пишет «Енисей кино».

Фильм расскажет историю мальчика из сибирского города, чья мечта о космосе воплотилась в реальность.

«Один человек доказал, что даже из самого маленького городка можно долететь до орбиты, если не бояться мечтать вслух», — гласит аннотация.

Параллельно поддержку получат еще три проекта: фильм о художнике Андрее Поздееве к его 100-летию, картина о сельской школе в деревне Жеблахты Ермаковского района и лента о национальном парке «Столбы». Всего на конкурс было подано 19 заявок.

Презентация готовых фильмов запланирована на начало 2026 года. Проекты должны быть полностью завершены до 31 декабря 2025 года.