Пропавшую 18 лет назад Мэдди Маккан могли похитить для банды педофилов

Напомним, в июне 2025 года Португалии срочно возобновили поиски 3-летней Мэдди Маккан, которую похитили во время сна из отеля в 2007 году, пока ее родители отправились на ужин с друзьями. В течение 18 лет никаких следов девочки так и не удалось найти, расследование то возобновлялось, то вновь прекращалось. Изначально в ее убийстве подозревался немец Кристиан Брюкнер, который уже отбывает наказание за изнасилование и убийство туристки, в сентябре 2025 года он должен выйти из тюрьмы.