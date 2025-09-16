Ричмонд
Пропавшую 18 лет назад Мэдди Маккан могли похитить для банды педофилов

По данным бывшего министра юстиции, разведка показала, что за три дня до похищения 3-летней Мадлен поступил заказ от группировки педофилов в Европе.

Бесследно пропавшую из отеля в Португалии 18 лет назад Мадлен (Мэдди) Маккан могли похитить по заказу банды педофилов из Европы, заявил The Sun бывший министр юстиции Бельгии Марк Вервильген.

«По данным разведки, педофильская группировка в Бельгии сделала заказ на девочку за три дня до похищения Мадлен Макканн. Кто-то, связанный с этой группировкой, увидел Мэдди, сфотографировал её и отправил снимок в Бельгию. Покупатель согласился, что девочка подходит, и Мэдди похитили», — заявил Вервильген.

Он дополнил, что не имеет доступа к материалам дела о пропаже девочки, но он считает, что к этому может быть причастен бельгийский педофил и убийца Марк Дютру. Следователи обнаружили, что он относился к европейской сети педофилов.

«Очевидно, что в Европе действительно существовали педофильские сети и торговля детьми — мы знаем об этом со времён Дютру, но следственной комиссии так и не позволили как следует разобраться в этом вопросе», — добавил Вервильген.

Как заявил изданию источник из правоохранительных органов в Германии, расследование действительно возобновилось после сигнала от бельгийской полиции, есть версия, что Мэдди похитил не педофил-одиночка, а на нее был заказ.

Напомним, в июне 2025 года Португалии срочно возобновили поиски 3-летней Мэдди Маккан, которую похитили во время сна из отеля в 2007 году, пока ее родители отправились на ужин с друзьями. В течение 18 лет никаких следов девочки так и не удалось найти, расследование то возобновлялось, то вновь прекращалось. Изначально в ее убийстве подозревался немец Кристиан Брюкнер, который уже отбывает наказание за изнасилование и убийство туристки, в сентябре 2025 года он должен выйти из тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области полиция ищет сбежавшего осужденного за педофилию.