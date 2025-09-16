Поиск билетов в Китай после открытия безвиза взлетел в 3,5 раза

Введение безвизового режима между Россией и Китаем, которое стартовало 15 сентября, вызвало рост онлайн-поиска авиабилетов, но не привело к ажиотажу в туристических компаниях Приморского края. Местный бизнес работает в плановом режиме, поскольку для организованных групповых поездок механизм безвизового въезда действовал и ранее, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным онлайн-сервиса «Авиасейлс» (16+), количество поисков билетов в КНР из России выросло на 350%. Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщает о росте бронирований туров и отелей на 50−100%, а Ассоциация туроператоров России ожидает увеличения турпотока на 30−40% в 2025 году.
Безвизовый режим с Китаем: первые отзывы в Приморье и мнение бизнеса.
Почему в офисах туркомпаний нет ажиотажа.
Однако местный рынок пока не ощутил резких изменений. Причина в том, что для организованных групп от пяти человек безвизовый въезд по спискам практиковался и раньше.
«Работаем в плановом режиме. Ажиотажа нет, и мы его не ожидаем, потому что для компаний, которые отправляют туристов по спискам, ничего кардинально не изменилось», — рассказала директор туркомпании «Дороги мира», исполнительный директор Приморского отделения РСТ Анна Филимонова.
В компаниях Coral Travel, «Гуру по турам», «Чемодан» и «Гермес-Тур» также отметили, что новость не оказала существенного влияния на их операционную деятельность. Единственное заметное изменение — турфирмы перестали зарабатывать на оформлении виз для тех клиентов, которые теперь могут въехать самостоятельно.
Главными бенефициарами нового режима стали самостоятельные туристы и медицинские путешественники.
«Для медицинского туризма это хорошая новость. Меньше бюрократии. Быстрее старт лечения — от записи до поездки всего несколько дней», — считают в компании «Чайна Трэвел».
«Всё предельно легко»: туристы Приморья о безвизовом режиме с Китаем.
Путешественники отмечают, что границу прошли быстро и без проблем.
Теперь россияне могут без лишних хлопот и дополнительных затрат на визу (7−8 тысяч рублей) лететь на популярный курорт Хайнань даже с пересадкой в материковом Китае, что раньше было невозможно.
