Поиск билетов в Китай после открытия безвиза взлетел в 3,5 раза

В то время как турбизнес Приморья ажиотажа не заметил.

Источник: PrimaMedia.ru

Введение безвизового режима между Россией и Китаем, которое стартовало 15 сентября, вызвало рост онлайн-поиска авиабилетов, но не привело к ажиотажу в туристических компаниях Приморского края. Местный бизнес работает в плановом режиме, поскольку для организованных групповых поездок механизм безвизового въезда действовал и ранее, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным онлайн-сервиса «Авиасейлс» (16+), количество поисков билетов в КНР из России выросло на 350%. Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщает о росте бронирований туров и отелей на 50−100%, а Ассоциация туроператоров России ожидает увеличения турпотока на 30−40% в 2025 году.

Безвизовый режим с Китаем: первые отзывы в Приморье и мнение бизнеса.

Почему в офисах туркомпаний нет ажиотажа.

Однако местный рынок пока не ощутил резких изменений. Причина в том, что для организованных групп от пяти человек безвизовый въезд по спискам практиковался и раньше.

«Работаем в плановом режиме. Ажиотажа нет, и мы его не ожидаем, потому что для компаний, которые отправляют туристов по спискам, ничего кардинально не изменилось», — рассказала директор туркомпании «Дороги мира», исполнительный директор Приморского отделения РСТ Анна Филимонова.

В компаниях Coral Travel, «Гуру по турам», «Чемодан» и «Гермес-Тур» также отметили, что новость не оказала существенного влияния на их операционную деятельность. Единственное заметное изменение — турфирмы перестали зарабатывать на оформлении виз для тех клиентов, которые теперь могут въехать самостоятельно.

Главными бенефициарами нового режима стали самостоятельные туристы и медицинские путешественники.

«Для медицинского туризма это хорошая новость. Меньше бюрократии. Быстрее старт лечения — от записи до поездки всего несколько дней», — считают в компании «Чайна Трэвел».

«Всё предельно легко»: туристы Приморья о безвизовом режиме с Китаем.

Путешественники отмечают, что границу прошли быстро и без проблем.

Теперь россияне могут без лишних хлопот и дополнительных затрат на визу (7−8 тысяч рублей) лететь на популярный курорт Хайнань даже с пересадкой в материковом Китае, что раньше было невозможно.

Напомним, ИА PrimaMedia подготовило большой обзорный материал о китайском безвизовом режиме. Как он отразился на турпоток, популярность направлений, а также прогнозы специалистов — читайте в нашем лонгриде.
