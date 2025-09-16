Воронежских родителей предупредили об опасной игрушке Лабубу

Исследование по поводу влияния данной игрушки на психическое и нравственное здоровье детей провели доктор юридических наук И. В. Понкин и доктор психологических наук В. В. Абраменкова. Специалисты утверждают, что Лабубу несет серьезную угрозу и непоправимый вред ребенку.
— Объект, активно продвигаемый как детская игрушка, обладает противоречивым визуальным образом и способен вызвать у ребенка когнитивный диссонанс, смешивая понятия добра и зла. Это может привести к нарушению естественного механизма защиты от насилия, вызвать повышенную тревожность, ночные кошмары и страхи, — пояснила Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.
Воронежцы поддержали мнение экспертов: «Я точно соглашусь. Дети от 6 до 9 лет внешние признаки эмоциональности делят на простейшие категории — радость, удивление, печаль, гнев и так далее. У Лабубу на лице коктейль из эмоций. С точки зрения эмоционального интеллекта и вытекающей эмпатии, это все равно, что по математике ребенка научить, что 2×2=5, а потом пытаться научить другому. Вряд ли пройдет бесследно».