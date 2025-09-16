Радий Хабиров рассказал о ходе расширения трассы Уфа-Оренбург

Сообщается, что капитальный ремонт участка планируется полностью завершить до конца 2026 года. Сейчас подрядчик ведет работы по отсыпке земляного полотна и переустройству коммуникаций. После реконструкции двухполосная дорога будет расширена до четырех полос с разделительными барьерами, освещением и пешеходными переходами.