Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до 9 октября

В соответствии с приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на территории региона запрет на посещение лесов будет продлен до 9 октября 2025 года. Это связано с сохранением 4-го и 5-го классов пожарной опасности в лесном фонде.