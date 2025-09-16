Ричмонд
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до 9 октября

Ограничения продлены в связи с необходимостью обеспечения пожарной безопасности в регионе.

В соответствии с приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на территории региона запрет на посещение лесов будет продлен до 9 октября 2025 года. Это связано с сохранением 4-го и 5-го классов пожарной опасности в лесном фонде.

Также продолжает действовать ограничение на проведение в лесах определенных видов работ.

Напомним, что со 2 июня в Волгоградской области действует особый противопожарный режим, введенный постановлением губернатора Андрея Бочарова. В этой связи в регионе действуют дополнительные меры защиты от возгораний.