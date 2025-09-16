Лукашенко обратился к митрополиту Вениамину, сказав о великой миссии

В своем поздравлении президент Беларуси подчеркнул ключевую роль Церкви и ее священнослужителей в сохранении христианских ценностей, исторического наследия и единении народа. Александр Лукашенко отметил, что вся жизнь митрополита Вениамина, являющая собой пример преданности Отечеству, служения людям и Церкви, неразрывно связана с судьбой Беларуси. Глава государства особо выделил его вклад в нравственное воспитание, формирование моральных устоев и вдохновение молодежи на созидательный труд.