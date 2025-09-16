Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к митрополиту Вениамину, сказав о великой миссии

Лукашенко поздравил митрополита Вениамина с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Лукашенко обратился к митрополиту Вениамину, сказав о великой миссии, возложенной на него и всю Белорусскую православную церковь. Об этом говорится в поздравлении Митрополиту Минскому и Заславскому, Патриаршему Экзарху всея Беларуси в связи с его днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

В своем поздравлении президент Беларуси подчеркнул ключевую роль Церкви и ее священнослужителей в сохранении христианских ценностей, исторического наследия и единении народа. Александр Лукашенко отметил, что вся жизнь митрополита Вениамина, являющая собой пример преданности Отечеству, служения людям и Церкви, неразрывно связана с судьбой Беларуси. Глава государства особо выделил его вклад в нравственное воспитание, формирование моральных устоев и вдохновение молодежи на созидательный труд.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что мудрое слово и молитвенная поддержка митрополита Вениамина и в дальнейшем будут способствовать приумножению духовного богатства страны и укреплению мира и согласия в белорусском обществе. Президент пожелал Патриаршему Экзарху крепкого здоровья, духовной стойкости, а также Божьей помощи в его служении во благо белорусского народа и Православной церкви.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости создания единого рынка газа России и Беларуси.

А еще мы сообщали, что Лукашенко сказал о своем видении перспектив отношений Беларуси и Польши: «Не питаем иллюзий насчет скорого возобновления диалога».

Кроме того, глава ГТК мсказал, что Беларусь готова оперативно восстановить работу пунктов пропуска через границу.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше