Останки 120 советских воинов захоронили в Крымском районе

В станице Нижнебаканской Крымского района Кубани состоялась церемония захоронения останков 120 советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Так завершилась межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ».
Церемония прошла на мемориале «Летчикам 56-й воздушной армии». В ней приняли участие поисковики, представители общественных организаций из разных регионов России, казаки, ветераны СВО и военнослужащие.
«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы отдаем дань памяти всем защитникам Родины, учим молодежь на примерах мужества и героизма наших воинов, — сказал вице-губернатор Александр Власов. — Церемония в станице Нижнебаканской стала седьмой в 2025 году. Всего в последний путь проводили уже 160 советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне».
27 из захороненных нашли участниками экспедиции. В течение шести дней поисковики работали в окрестностях станицы Неберджаевской и на других территориях, где проходила «Голубая линия». Также велись работы на местах падения двух советских самолетов в окрестностях Абинска, где были найдены фрагменты фюзеляжа и других частей.
Руководитель краевого отделения «Поискового движения России» Александр Шепелев отметил уникальность результатов экспедиции, в ходе которой нашли целый ряд личных опознавательных знаков.
«Медальоны переданы на экспертизу, надеемся, что удастся установить имена павших героев», — рассказал Шепелев.
Межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ» была организована Ассоциацией «Кубаньпоиск» при поддержке «Поискового движения России», регионального отделения ДОСААФ России и администрации Крымского района, с использованием гранта губернатора Краснодарского края.