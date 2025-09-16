Минэкологии Красноярского края выставило иски о нарушениях экологических норм

Министерство экологии края направило иски о нарушениях в период «черного неба». В арбитражный суд поступили иски к 13 организациям и трем предпринимателям об устранении нарушений природоохранного законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Большинство заявлений основываются на том, что с начала 2025 года в Красноярске семь раз объявлялись неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности. При получении прогноза о наступлении НМУ компании должны были снизить выбросы в атмосферу, однако, по заявлению истца, организации не имеют согласованного с министерством перечня мероприятий по их снижению.
Кроме того, в ряде дел требования министерства связаны с несанкционированным складированием отходов. Исковые заявления приняты к производству суда. Назначены предварительные судебные заседания.