Минэкологии Красноярского края выставило иски о нарушениях экологических норм

Большинство заявлений основываются на том, что с начала 2025 года в Красноярске семь раз объявлялись неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности. При получении прогноза о наступлении НМУ компании должны были снизить выбросы в атмосферу, однако, по заявлению истца, организации не имеют согласованного с министерством перечня мероприятий по их снижению.