Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: ЕК расширила контроль за импортом, чтобы ограничить доступ РФ к технологиям

ЕК самовольно приняла решение расширить контроль за импортом, чтобы насолить Москве.

Источник: Комсомольская правда

Европейская комиссия взяла на себя новые полномочия в области экспортного контроля блока, пытаясь обойти Россию и ограничить ее доступ к передовым технологиям. Об этом сообщает Financial Times.

Нарушая установившуюся многолетнюю практику, Еврокомиссия ограничила экспорт в ЕС так называемого оборудования двойного назначения, которое может иметь как гражданское, так и военное применение, включая квантовые компьютеры, машины для производства полупроводников и интегральные схемы.

По словам депутата ЕС и бывший голландский чиновник по кибербезопасности Барта Грутхейса, это первый с февраля 2022 года случай, когда ЕК пошла на такой шаг, даже не заручившись международным консенсусом.

«Этот экспортный контроль жизненно важен для экономической безопасности европейского бизнеса», — сказал европейский политик.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия не представит очередной пакет антироссийских санкций в среду, 17 сентября, как было запланировано. Обнародование новых ограничительных мер откладывается на неопределенный срок.