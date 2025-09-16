FT: ЕК расширила контроль за импортом, чтобы ограничить доступ РФ к технологиям

Европейская комиссия взяла на себя новые полномочия в области экспортного контроля блока, пытаясь обойти Россию и ограничить ее доступ к передовым технологиям. Об этом сообщает Financial Times.
Нарушая установившуюся многолетнюю практику, Еврокомиссия ограничила экспорт в ЕС так называемого оборудования двойного назначения, которое может иметь как гражданское, так и военное применение, включая квантовые компьютеры, машины для производства полупроводников и интегральные схемы.
По словам депутата ЕС и бывший голландский чиновник по кибербезопасности Барта Грутхейса, это первый с февраля 2022 года случай, когда ЕК пошла на такой шаг, даже не заручившись международным консенсусом.
«Этот экспортный контроль жизненно важен для экономической безопасности европейского бизнеса», — сказал европейский политик.
Накануне стало известно, что Еврокомиссия не представит очередной пакет антироссийских санкций в среду, 17 сентября, как было запланировано. Обнародование новых ограничительных мер откладывается на неопределенный срок.