В Красноярске утвердили новые тарифы на транспортные карты

Стоимость безлимитного проездного на месяц составит 3500 рублей. Он поступит в продажу с 20 сентября. С 1 октября начнут продавать проездные с фиксированным количеством поездок — от 660 до 2887,5 рублей. Экономия для пассажиров составит от 4 до 9,5 рублей на каждой поездке.