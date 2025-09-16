Ричмонд
В Красноярске утвердили новые тарифы на транспортные карты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске с 20 сентября вводятся новые тарифы на проездные для общественного транспорта.

Источник: Соцсети

Решение принято городским департаментом транспорта.

Стоимость безлимитного проездного на месяц составит 3500 рублей. Он поступит в продажу с 20 сентября. С 1 октября начнут продавать проездные с фиксированным количеством поездок — от 660 до 2887,5 рублей. Экономия для пассажиров составит от 4 до 9,5 рублей на каждой поездке.

Изменения связаны с повышением стоимости проезда: с 1 сентября цена одной поездки в автобусе выросла до 48 рублей, в электротранспорте — до 46. В департаменте транспорта отметили, что рост тарифов обусловлен удорожанием топлива, запчастей и повышением зарплат в отрасли.

Пополнить карты можно в отделениях «Почты России» и в пунктах приема платежей «Телекомсервис». Все ранее приобретенные проездные будут действовать до окончания оплаченного периода или лимита поездок.