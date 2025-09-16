Марочко: бойцы ВС РФ взяли под огневой контроль 5 км трассы под Купянском

Российские военные в ходе боев в Харьковской области взяли под огневой контроль около пяти километров трассы Н-26, расположенной в районе села Степовая Новоселовка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.