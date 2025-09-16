Марочко: бойцы ВС РФ взяли под огневой контроль 5 км трассы под Купянском

Российские военные в ходе боев в Харьковской области взяли под огневой контроль около пяти километров трассы Н-26, расположенной в районе села Степовая Новоселовка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Он отметил, что трасса Н-26 ведет к Купянску. По словам Марочко, военные ВС РФ, продвинувшись в данном районе, сократили расстояние до железнодорожной станции Песчаное и расширили зону контроля северо-западнее Степовой Новоселовки.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики практически покинули Купянск. По его словам, штурмовики ВС России уже достигли центра города.
Также стало известно о мощном взрыве на складе боеприпасов ВСУ под Купянском после удара российского беспилотника.