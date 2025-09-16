Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лжет десятилетиями»: Трамп требует с The New York Times 15 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп подал в суд на издание The New York Times, требуя компенсацию в размере 15 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп подал в суд на издание The New York Times, требуя компенсацию в размере 15 миллиардов долларов.

Основанием для иска стали обвинения в клевете и распространении заведомо ложной информации о политике, его семье и бизнесе.

Трамп пояснил, что считает действия газеты дерзкими и намерен отстаивать свое имя в суде. По его словам, речь идет не только о защите репутации, но и о принципиальной позиции в отношении недобросовестных публикаций. Он подчеркнул, что для него стало честью подать иск к столь крупному изданию, обвинив журналистов в сознательном искажении фактов и нанесении ущерба его деловой и политической деятельности.

— The Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении «Америка прежде всего», MAGA и нашей стране в целом. New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида, — написал Трамп в Truth Social.

Ранее Трамп пообещал «в скором времени» подать в суд на газету The Wall Street Journal и его владельца Руперта Мердока в связи с публикацией клеветы. Причиной стала публикация, в которой говорится, что в 2003 году американский лидер подарил финансисту Джеффри Эпштейну открытку с изображением обнаженной женщины на его 50-летие.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше