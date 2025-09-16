«Лжет десятилетиями»: Трамп требует с The New York Times 15 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп подал в суд на издание The New York Times, требуя компенсацию в размере 15 миллиардов долларов.
Основанием для иска стали обвинения в клевете и распространении заведомо ложной информации о политике, его семье и бизнесе.
Трамп пояснил, что считает действия газеты дерзкими и намерен отстаивать свое имя в суде. По его словам, речь идет не только о защите репутации, но и о принципиальной позиции в отношении недобросовестных публикаций. Он подчеркнул, что для него стало честью подать иск к столь крупному изданию, обвинив журналистов в сознательном искажении фактов и нанесении ущерба его деловой и политической деятельности.
— The Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении «Америка прежде всего», MAGA и нашей стране в целом. New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида, — написал Трамп в Truth Social.
Ранее Трамп пообещал «в скором времени» подать в суд на газету The Wall Street Journal и его владельца Руперта Мердока в связи с публикацией клеветы. Причиной стала публикация, в которой говорится, что в 2003 году американский лидер подарил финансисту Джеффри Эпштейну открытку с изображением обнаженной женщины на его 50-летие.