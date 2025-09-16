«Лжет десятилетиями»: Трамп требует с The New York Times 15 миллиардов долларов

Трамп пояснил, что считает действия газеты дерзкими и намерен отстаивать свое имя в суде. По его словам, речь идет не только о защите репутации, но и о принципиальной позиции в отношении недобросовестных публикаций. Он подчеркнул, что для него стало честью подать иск к столь крупному изданию, обвинив журналистов в сознательном искажении фактов и нанесении ущерба его деловой и политической деятельности.