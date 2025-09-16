СМИ: Живущий под Киевом сын Софии Ротару не отказывается от паспорта РФ

Живущий под Киевом сын певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, продолжает платить налоги РФ и не отказывается от российского паспорта. Об этом во вторник, 16 сентября, пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, в соцсетях Евдокименко называет себя патриотом Украины, при этом пытаясь сохранить право на «Виллу София» в Ялте, которую хотят национализировать.
Сын артистки получил паспорт РФ осенью 2015 года, а в 2016-м зарегистрировал ИП и стал директором ООО «Вилла София». Собственницей виллы оставалась Ротару.
До 2019 года семья получала прибыль и сдавала отчетность, однако в 2020 году компания ушла в минус на шесть миллионов рублей. Год спустя Евдокименко ликвидировал компанию и закрыл ИП — певица переписала виллу на сына.
Руслан до сих пор имеет российское гражданство, однако в своих социальных сетях поддерживает Украину. Виллу в Ялте семья Ротару продолжает содержать — оплачивает садовника и имущественный налог в казну РФ, уточняется в публикации.
София Ротару после начала специальной военной операции на Украине пропала из информационного поля. Певица Надежда Бабкина заявила, что Ротару захочет вернуться домой, но, прежде чем уехать, стоит подумать: вернуться домой всегда есть желание, особенно если твой дом — Родина.