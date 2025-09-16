В Иркутске автобус № 12 изменит маршрут с 17 по 30 сентября

— При движении из центра города автобусы после остановки «Байкальской» будут следовать по улицам Иркутской 30-й Дивизии, Кирзаводской и Верхней Набережной. В обратном направлении — после Верхней Набережной транспорт направится по Кирзаводской и далее по обычному маршруту. Остановку «Нижняя Лисиха» в сторону центра временно перенесут на место аналогичной остановки в направлении Верхней Набережной, — говорится в сообщении администрации.