В Иркутске автобус № 12 изменит маршрут с 17 по 30 сентября

С 17 по 30 сентября движение автобуса № 12 в Иркутске будет временно изменено из-за ремонтных работ на улице Иркутской 30-й Дивизии. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, это связано с реконструкцией трубопровода в районе дома № 164/5 на Дальневосточной улице.
— При движении из центра города автобусы после остановки «Байкальской» будут следовать по улицам Иркутской 30-й Дивизии, Кирзаводской и Верхней Набережной. В обратном направлении — после Верхней Набережной транспорт направится по Кирзаводской и далее по обычному маршруту. Остановку «Нижняя Лисиха» в сторону центра временно перенесут на место аналогичной остановки в направлении Верхней Набережной, — говорится в сообщении администрации.
Изменения действуют с 8 утра 17 сентября до 8 вечера 30 сентября. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут с учетом временных неудобств.
