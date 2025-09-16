«Газпромнефть-СМ» нарастила выпуск смазочных материалов для металлургии

— Металлургия — это не просто отрасль промышленности, а стратегический ресурс, формирующий основу для развития машиностроения, строительства и энергетики. Смазочные материалы играют критически важную роль, обеспечивая надежность, долговечность и эффективность оборудования. Мы оперативно реагируем на запросы потребителей и предлагаем широкий ассортимент масел, сегодня в нашем портфеле более 70 наименований продукции для металлургического сектора, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.