«Газпромнефть-СМ» нарастила выпуск смазочных материалов для металлургии

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» в два раза увеличила объемы производства и поставок гидравлических масел для предприятий металлургической отрасли. Компания обеспечит современной продукцией все крупнейшие холдинги черной металлургии в России.
Гидравлические масла компании используются на предприятиях, специализирующихся на выплавке чугуна, стали, а также производстве продукции на их основе. Смазочные материалы компании обладают максимальной степенью очистки, высокой термической стабильностью и эффективными антикоррозийными свойствами. Это положительно влияет на долговечность техники, способствует снижению расходов на запчасти и ремонт.
— Металлургия — это не просто отрасль промышленности, а стратегический ресурс, формирующий основу для развития машиностроения, строительства и энергетики. Смазочные материалы играют критически важную роль, обеспечивая надежность, долговечность и эффективность оборудования. Мы оперативно реагируем на запросы потребителей и предлагаем широкий ассортимент масел, сегодня в нашем портфеле более 70 наименований продукции для металлургического сектора, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.