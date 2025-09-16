Рубио: Трамп может провести встречу с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. Он напомнил, что 9 сентября открылась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, где по традиции пройдет неделя высокого уровня — с 23 по 29 сентября.
Рубио подчеркнул, что в последние месяцы Трамп провел много телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и неоднократно встречался с Владимиром Зеленским. По словам госсекретаря, очередная их встреча может состояться именно в Нью-Йорке в ближайшие дни. Он отметил, что эти контакты являются частью усилий бывшего президента по поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
По словам Рубио, Трамп продолжает прикладывать усилия для завершения боевых действий. Он подчеркнул, что американский политик способен вести диалог сразу с несколькими сторонами — Украиной, Европой и Россией. Такой подход, как считает госсекретарь, выделяет его на фоне других мировых лидеров.
Госсекретарь добавил, что при отказе США от роли посредника ситуация станет значительно сложнее. Он заявил, что введение дополнительных санкций в отношении России и отказ Вашингтона от участия в мирных инициативах приведут к тому, что в мире не останется другой силы, способной взять на себя функцию посредника в этом конфликте, передает РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский испытывают взаимную ненависть, которая мешает им вести диалог. Американский президент также заявил, что продолжает подготовку к возможным переговорам между Путиным и Зеленским с последующей трехсторонней встречей.