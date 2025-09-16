Мария Багреева: почти 400 тыс. человек посетили павильон «Экономика Москвы»

За полтора месяца работы в павильоне «Экономика Москвы» в парке искусств «Музеон» провели более 300 мероприятий для всех желающих — от детей до людей старшего возраста, от студентов до опытных специалистов, в них приняли участие почти 400 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Павильон «Экономика Москвы» стал частью обширной программы форума «Территория будущего. Москва 2030».
«Почти 400 тысяч посетителей принимали участие в открытых лекциях, дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях, смотрели прямые трансляции подкастов с экспертами и кинопоказы в лаундж-зоне, участвовали в играх и квизах. Благодаря работе павильона жители и гости столицы смогли узнать больше об экономике Москвы, повысить финансовую грамотность и заглянуть в будущее одного из крупнейших мегаполисов мира», — рассказала Багреева.
Программа павильона была построена так, чтобы его гости могли получить новые знания и полезные навыки, на это были направлены мероприятия деловой программы и другие активности — от детского игрового лабиринта и кинопоказов до мероприятий деловой программы и центральной игры «Экономикон».
«Своими знаниями, опытом и советами о личных финансах, экономике, построении карьеры, запуске и ведении бизнеса, финансовой и кибербезопасности с гостями павильона поделились более 200 экспертов — известных экономистов, представителей органов государственной власти, предпринимателей, ученых, блогеров, писателей и журналистов», — рассказала заммэра, отметив, что благодаря комплексному подходу к программе каждый посетитель павильона мог получить нужные для себя знания.
Помимо участия в лекциях и мастер-классах, эксперты участвовали в записи подкастов «Экономика в деталях». Всего было записано свыше ста выпусков, их можно будет послушать на популярных платформах.
По словам Багреевой, высокий интерес со стороны посетителей и спикеров показывает актуальность и востребованность просветительских проектов по экономической тематике.
«Важно, что люди открыты не только к получению новых полезных знаний, но и к тому, чтобы делиться ими с другими», — добавила заммэра.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги форума «Территория будущего. Москва 2030», назвал павильон «Экономика Москвы» одной из его главных образовательных площадок.