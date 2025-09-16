Мария Багреева: почти 400 тыс. человек посетили павильон «Экономика Москвы»

За полтора месяца работы в павильоне «Экономика Москвы» в парке искусств «Музеон» провели более 300 мероприятий для всех желающих — от детей до людей старшего возраста, от студентов до опытных специалистов, в них приняли участие почти 400 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Павильон «Экономика Москвы» стал частью обширной программы форума «Территория будущего. Москва 2030».