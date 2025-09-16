На Земле вторые сутки идет магнитная буря

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 («сильно»). Как ранее отмечали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСХФ СО РАН, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее четырех-шести суток.