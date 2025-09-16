Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле вторые сутки идет магнитная буря

Ее мощность варьируется от отметки «штиль» до G1 («слабо»).

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря, вызванная влиянием на Землю крупной корональной дыры, продолжается вторые сутки. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«Продолжается магнитная буря», — отметили в институте.

Причем наблюдается не непрерывная магнитная буря, а ее отдельные всплески. Мощность бури (степень возмущенности магнитного поля Земли) варьируется от отметки «штиль» до G1 («слабо»).

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 («сильно»). Как ранее отмечали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСХФ СО РАН, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее четырех-шести суток.