Певице Монеточке* запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию из-за слов об РФ

Исполнительнице Елизавете Гырдымовой*, которая известна под псевдонимом Монеточка* запретили въезд в Турцию, Сербию и Объединенные Арабские Эмираты из-за слов против Российской Федерации. Об этом пишет Mash.
Согласно имеющейся у издания информации, артистка теперь не имеет право посещать зарубежные страны, где существует безвизовый режим для граждан России. В этот перечень также входят государства: Белоруссия, Молдавия, Грузия Черногория и другие.
Маршрут мирового тура Монеточки* ограничен странами, входящими в Шенгенскую зону — это 25 государств Евросоюза (за исключением Ирландии и Кипра). Также она может посещать Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн, которые не состоят в европейском сообществе. Кроме того, певице разрешено проводить концерты в небольших странах, фактически входящих в Шенген — Монако, Сан-Марино и Ватикане.
KP.RU прежде писал, что Монеточка* подала документы на закрытие своего ИП в России, через которое раньше оформляла концерты и заключала контракты. Недавно она зарегистрировала новую собственную компанию в Литве. Поэтому сейчас девушка пытается распрощаться со старым бизнесом в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.