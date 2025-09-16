Певице Монеточке* запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию из-за слов об РФ

Маршрут мирового тура Монеточки* ограничен странами, входящими в Шенгенскую зону — это 25 государств Евросоюза (за исключением Ирландии и Кипра). Также она может посещать Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн, которые не состоят в европейском сообществе. Кроме того, певице разрешено проводить концерты в небольших странах, фактически входящих в Шенген — Монако, Сан-Марино и Ватикане.