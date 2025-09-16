Горсовет Красноярска принял заявление об отставке мэра Логинова

Напомним, 15 сентября стало известно о том, что Логинов подал заявление об отставке. Он был задержан и арестован летом. По версии следователей, в 2018—2024 годах Логинов, занимая должности первого заместителя и мэра Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани.