Горсовет Красноярска принял заявление об отставке мэра Логинова

Городской совет депутатов Красноярска принял заявление об уходе в отставку мэра города Владислава Логинова, сообщила на заседании председатель этого законодательного органа Наталья Фирюлина.
Чиновник находится под стражей по обвинению в получении взятки в размере более чем 180 млн рублей.
«Решение о досрочном прекращении полномочий главы города Красноярска принято», — сказала Фирюлина.
Напомним, 15 сентября стало известно о том, что Логинов подал заявление об отставке. Он был задержан и арестован летом. По версии следователей, в 2018—2024 годах Логинов, занимая должности первого заместителя и мэра Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани.