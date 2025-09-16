Незаконную добычу песка обнаружили в Воронежской области рядом с местом гибели ребенка в карьере

Жители Павловского района сообщили в Минприроды Воронежской области, что в карьере у села Воронцовка, где в 2024 году погиб ребенок, продолжается добыча песка. При этом опасное место не огорожено.
Специалисты отдела экологического надзора Минприроды Воронежской области выехали и осмотрели песчаный карьер и выяснили, что песок здесь не добывают не менее 15 лет, что подтверждается спутниковыми картами.
— Земельный участок, на котором находится карьер — в частной собственности, и обязанность по его обслуживанию, охране и безопасному посещению лежит на собственнике. Минприроды в силу своих полномочий может только зафиксировать, проводится ли выемка песка, — рассказал инспектор отдела экологического надзора Минприроды Воронежской области Александр Забабурин.
Но рядом со старым карьером инспекторы обнаружили новый, где ведется добыча песка. Но на момент осмотра не застали на месте ни техники, ни рабочих.
Сотрудники Минприроды выяснили, кто является владельцем этого участка и вынесли ему предостережение о недопустимости незаконной добычи недр. Также информацию о незаконной добыче песка передали в дежурную часть отдела полиции по Павловскому району и в районную администрацию.