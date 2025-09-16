Иркутская область собирается оплачивать другим регионам лечение своих жителей. Такой законопроект рассмотрели на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Приангарья.
Речь идет о заболеваниях, которые не включены в программу обязательного медицинского страхования. Это распространяется на тех, кто лечится за пределами своего региона.
— Это позволит жителям получать необходимое лечение без финансовых трат для них самих или для тех регионов, где они временно пребывают, — уточнил депутат ЗС Иркутской области Артем Лобков.
Депутаты также обсудили законопроект, предлагающий отменить срок действия регионального материнского капитала. Сейчас его можно получить при рождении или усыновлении ребенка, который появился на свет с 1 января 2012 года по 31 декабря 2030 года.
Успели рассмотреть предложения по изменению закона о присвоении звания «Ветеран труда». Поправки направлены на расширение списка ведомственных наград, дающих право на получение этого статуса.