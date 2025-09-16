А так можно: доктор оставил пациента во время операции ради секса с медсестрой

Врачу, который оставил пациента во время операции, чтобы заняться сексом с медсестрой, разрешили заниматься практикой. Медицинский трибунал в Великобритании признал «очень низким риск» повторения поведения доктора Сухейла Анджума, который был уволен из больницы в Большом Манчестере.
Медицинский трибунал постановил, что у врача, который оставил пациента в середине операции, чтобы заняться сексом с медсестрой, «очень низкий риск» повторения своего серьезного проступка, пишет The Guardian.
Доктор Сухейл Анджум, 44 года, и неназванная медсестра были застигнуты в «компрометирующей позе» коллегой, которая зашла к ним в больнице Теймсайд. Как оказалось, любвеобильный анестезиолог-консультант попросил другую коллегу-медсестру понаблюдать за пациентом мужского пола, который находился под общим наркозом, чтобы он мог сходить в туалет.
Вместо этого хитроумный доктор Анджум (между прочим, женатый отец троих детей!) отправился в другую операционную больницы в Эштон-Андерлайне, Большой Манчестер, где 16 сентября 2023 года имел место половой акт с медсестрой, фигурирующей в деле под инициалом С.
На слушаниях в Суде практикующих врачей (MPTS) было сообщено, что другая медсестра больницы рассказала, что видела медсестру С «в брюках, спущенных до колен, с выставленным напоказ нижним бельем», и что доктор Анджум «завязывал шнурок на своих брюках».
Анджум отсутствовал в операционной в течение восьми минут, и пациенту ничего не причинило вреда.
Но об инциденте все равно было сообщено руководству, и Анджум был уволен в феврале 2024 года после проведения внутреннего расследования. На прошлой неделе доктор заявил дисциплинарному суду MPTS, что хочет возобновить свою карьеру в Великобритании и переехать к своей семье, после того как они переехали в его родной Пакистан, где он работал врачом.
Анджум пообещал, что «разовая ошибка в суждениях» больше не повторится. Давая показания, он сказал: «Это было, мягко говоря, постыдно. Я должен винить только себя. Я подвел всех, не только себя и моего пациента, но и доверие, и то, как это могло бы выглядеть. Я подвел своих коллег, которые относились ко мне с большим уважением».
В понедельник трибунал постановил, что Анджум «поставил свои собственные интересы выше интересов пациента и его коллег», а инцидент с участием медсестры С «потенциально мог отвлечь доктора Анджума. и он, возможно, был не в состоянии уделять все свое внимание уходу за пациентом».
Председатель трибунала Ребекка Миллер заявила, что его действия, хотя и не нанесли ущерба безопасности пациента, были «достаточно значительными, чтобы считаться серьезным проступком».
Однако она была удовлетворена тем, что Анджум был полон решимости не повторять своего прошлого проступка, и сочла риск повторения «очень низким».
К врачу не будет применено никаких санкций, и слушания возобновятся во вторник в Манчестере, чтобы решить, следует ли выносить предупреждение о регистрации доктора Анджума.
Анджум признался, что вступал в сексуальные отношения с медсестрой С. и что он знал, что она, «вероятно, будет поблизости», когда он покинет своего пациента. Он также признал, что его действия потенциально могли подвергнуть пациента риску.