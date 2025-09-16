Разработчики из РФ на 20% снизили энергопотребление ИИ для распознавания текста

«Нейросетевая модель GreenOCR 2.0 позволяет при меньших на 20% энергозатратах быстрее считывать данные и сократить в 10 раз число ошибок в сравнении с более ранними версиями. В ее основе лежит технология замены вещественных чисел на целые, которая обеспечивает функциональность ИИ даже на устройствах без процессоров GPU. В модели также комбинируются две технологии — 4,6-битных и усредняющих 8-битных сетей, созданных специально для современных мобильных устройств», — уточнили ТАСС в компании.