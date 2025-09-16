Ричмонд
В Красноярском крае продавца поймали на продаже сигарет ребенку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Богучанском районе продавца оштрафовали на 200 тысяч рублей за продажу сигарет подростку.

Источник: Getty Images

Случай произошел в поселке Новохайский. В магазине «Карина» продавец реализовал пачку сигарет 15-летней девочке.

Согласно Федеральному закону № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», продажа табачной продукции несовершеннолетним строго запрещена.

По итогам проверки Управление Роспотребнадзора назначило нарушителю административное наказание — штраф в размере 200 тысяч рублей. Как уточнили в ведомстве, сумма уже оплачена в полном объеме.