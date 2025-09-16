Ричмонд
Жителям Башкирии в 2026 году пенсию увеличат 1 февраля и 1 апреля

Страховые пенсии вырастут на уровень инфляции прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году пенсионеры Башкирии, как и всех регионов России, получат увеличение выплат в два этапа. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергея Чирков.

1 февраля пенсии проиндексируют на величину инфляции за предыдущий год. 1 апреля состоится дополнительное увеличение страховых пенсий, размер которого будет определяться доходами Соцфонда.

Как отметил руководитель фонда, «это изменение системы индексации направлено на более гибкое реагирование на экономическую ситуацию».

