Жителям Башкирии в 2026 году пенсию увеличат 1 февраля и 1 апреля

В 2026 году пенсионеры Башкирии, как и всех регионов России, получат увеличение выплат в два этапа. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергея Чирков.
1 февраля пенсии проиндексируют на величину инфляции за предыдущий год. 1 апреля состоится дополнительное увеличение страховых пенсий, размер которого будет определяться доходами Соцфонда.
Как отметил руководитель фонда, «это изменение системы индексации направлено на более гибкое реагирование на экономическую ситуацию».
