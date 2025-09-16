Ричмонд
В Хабаровске нашли нарушения на стройке жилого дома и спортцентра

Прокуратура взяла ситуацию под контроль.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске проверили, как строятся социально значимые объекты. Надзорное ведомство выявило отставание от графика и нарушение норм. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокурор Краснофлотского района вместе со специалистами строительного надзора осмотрел трехсекционный дом на улице Салтыкова-Щедрина. Хотя стройка близка к завершению, проверка выявила отставание по срокам и нарушение строительных правил.

«Прокурор вынес представление руководителю строительной компании, а директора вызвали в прокуратуру для решения вопроса об административном наказании по статье КоАП РФ», — рассказали в ведомстве.

Также проверили строительство спортивно-досугового центра в Краснофлотском районе. Он возводится в рамках программы развития Хабаровской агломерации и должен быть готов в ноябре 2025 года. Однако здесь тоже нашли отставание от графика. Подрядчику внесено представление.

Ход строительства обоих объектов остается на контроле прокуратуры до полного устранения нарушений.