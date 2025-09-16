В Хабаровске нашли нарушения на стройке жилого дома и спортцентра

Также проверили строительство спортивно-досугового центра в Краснофлотском районе. Он возводится в рамках программы развития Хабаровской агломерации и должен быть готов в ноябре 2025 года. Однако здесь тоже нашли отставание от графика. Подрядчику внесено представление.