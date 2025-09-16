«Даже врача ребенку не вызвал»: Дайнеко возмутилась поведением экс-супруга

Российская певица Виктория Дайнеко уехала в Луганск по работе, из-за чего ей пришлось оставить дочь бывшему мужу. О претензиях со стороны экс-возлюбленного она рассказала в беседе с изданием StarHit.
Девочка неожиданно заболела, однако отец не стал за ней ухаживать. Он заявил, что «ребенка с соплями больше брать не будет».
— Мои родители были не в городе, и дочь только с ним могла остаться, но заболела. Не смотря на то что его сын уже простудился, он мне написал, что ребенка с соплями больше брать домой не будет. То есть я должна была везти больного ребенка с собой в Луганск 13 часов туда и 13 обратно? — высказалась артистка.
Она также подчеркнула, что больное состояние старшего сына при этом не смутило бывшего мужа.
— Старший сын при этом больной — нормально, а вот Лиза — нет. И даже врача больному ребенку не вызвал! Глупость-то в том, что бронхит — это даже не инфекция, — цитирует Дайнеко издание.
В прошлом году певица утверждала, что пережила самопроизвольный выкидыш. По словам артистки, она лишилась ребенка из-за группы крови. Дайнеко призналась, что очень тяжело переживала тот период.