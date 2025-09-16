«Даже врача ребенку не вызвал»: Дайнеко возмутилась поведением экс-супруга

— Мои родители были не в городе, и дочь только с ним могла остаться, но заболела. Не смотря на то что его сын уже простудился, он мне написал, что ребенка с соплями больше брать домой не будет. То есть я должна была везти больного ребенка с собой в Луганск 13 часов туда и 13 обратно? — высказалась артистка.