В Иркутской области за неделю зарегистрировано 12 324 случая ОРВИ

За последнюю неделю, с 9 по 16 сентября 2025 года, в Иркутской области резко выросла заболеваемость ОРВИ — зарегистрировано 12 324 случая (для сравнения, неделей ранее 7036 случаев). Как объяснили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, это связано с началом учебного года и возвращением людей из отпусков. Из-за этого начался активный обмен инфекциями в коллективах. При этом циркуляция вируса гриппа пока не обнаружена.
— Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Самым эффективным способом защиты остается вакцинация, — отмечают в Роспотребнадзоре.
На сегодняшний день в регионе уже привито от гриппа 46 216 человек, включая 12 388 детей. Специалисты напоминают, что прививку нужно делать ежегодно, так как состав вакцины регулярно обновляется для защиты от актуальных штаммов вируса.
