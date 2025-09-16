В Иркутской области за неделю зарегистрировано 12 324 случая ОРВИ

За последнюю неделю, с 9 по 16 сентября 2025 года, в Иркутской области резко выросла заболеваемость ОРВИ — зарегистрировано 12 324 случая (для сравнения, неделей ранее 7036 случаев). Как объяснили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, это связано с началом учебного года и возвращением людей из отпусков. Из-за этого начался активный обмен инфекциями в коллективах. При этом циркуляция вируса гриппа пока не обнаружена.