Россиянам может грозить тюрьма за выброс мусора мимо урны. Эксперт раскрыл, в каком случае

«Штраф для граждан (за выброс мусора мимо урны — прим. Life.ru) составляет от двух тысяч до трех тысяч рублей. Если же в течение года человек снова будет пойман на аналогичном поступке, то сумма взыскания может вырасти и, вероятно, составит уже от трёх тысяч до пяти тысяч рублей», — сказал он.