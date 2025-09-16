Ричмонд
В ЛНР задержали мужчину по обвинению в перевозке наркотиков

ФСБ: в ЛНР задержали мужчину по обвинению в перевозке почти 2 кг наркотиков.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. Мужчину, перевозившего почти 2 килограмма синтетического психостимулирующего наркотика, задержали в ЛНР, заявили РИА Новости в региональном УФСБ.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации межрегионального канала поставок в ЛНР наркотических средств в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что житель ЛНР, используя транспортное средство, доставил из Московской области 1,997 килограмма наркотического средства (а-PVP) для последующего сбыта на территории регионов Донбасса.

«Злоумышленник задержан сотрудниками Управления. В его отношении возбуждено уголовное дело», — уточили в УФСБ по ЛНР.