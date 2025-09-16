Ричмонд
В Самарской области хотят увеличить штрафы за парковку возле мусорок

Закон об административных правонарушениях в Самарской области могут изменить.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области хотят внести поправки в закон об административных правонарушениях. Соответствующая инициатива поступила в губернскую думу 11 сентября от комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Авторы инициативы предлагают увеличить штрафы за парковку возле контейнерных площадок: из-за этого спецтехника зачастую не может вывезти мусор. Размер штрафов в регионе не меняли с 2020 года.

В рамках законопроекта предлагают увеличить штрафы для граждан с 1000—3000 рублей до 3000−5000 рублей, для должностных лиц — с 10−13 тысяч рублей до 20−40 тысяч рублей, а для юрлиц — с 30−50 тысяч рублей до 50−100 тысяч рублей.

Инициативу предлагают рассмотреть 16 сентября, на очередном заседании губдумы.