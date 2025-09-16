Президент Польши потребует от Германии репараций в ходе визита в Берлин

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен потребовать репараций за вторжение и оккупацию Польши во время Второй мировой войны. Он сделает это в ходе своего визита в ФРГ и переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает Politico.
По словам польского лидера, репарации — не альтернатива исторической амнезии, а проявление справедливости и правды, а также прояснении отношений с Германией.
Позже пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лешкевич подтвердил планы президента Польши поднять вопрос репараций в Берлине.
Ранее Кароль Навроцкий заявил также, что Германия обязана выплатить Польше репарации в рамках возмещения урона в годы Второй мировой войны. По его словам, для построения партнерских отношений, основанных на правде и добрососедстве, необходимо урегулировать вопрос репараций со стороны ФРГ.