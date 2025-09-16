Президент Польши потребует от Германии репараций в ходе визита в Берлин

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен потребовать репараций за вторжение и оккупацию Польши во время Второй мировой войны. Он сделает это в ходе своего визита в ФРГ и переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает Politico.